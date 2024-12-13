Келлог верит, что Трамп закончит войну России против Украины за несколько месяцев
Кот Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Номинированный Дональдом Трампом генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог на должность спецпосланника в Украине считает, что избранный президент США может завершить российско-украинскую войну за несколько месяцев. Об этом он заявил в эфире Fox News.

"Когда дело касается Украины и РФ, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп, и он это сделает. Они [россияне и украинцы] устали убивать одно одного там", – высказался Келлог.

Отвечая на вопрос, может ли Трамп потенциально пригласить российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского в Вашингтон, "всадив их за стол переговоров", Келлог сказал: "Меня бы не удивило, если бы он сделал нечто подобное".

Он считает, что американский лидер "мог бы сделать такой смелый шаг".

  • 27 ноября агентство Reuters сообщило, что Трамп рассматривает кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по Украине.
  • В тот же день Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на этот пост.
  • Представитель МИД Тихий заявил, что Киев ранее имел контакт с Келлогом и рассчитывает на активное взаимодействие.
  • Сам Келлог сказал, что готов "устало работать для обеспечения мира через силу".
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