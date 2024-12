Келлог верит, что Трамп закончит войну России против Украины за несколько месяцев

Номинированный Дональдом Трампом генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог на должность спецпосланника в Украине считает, что избранный президент США может завершить российско-украинскую войну за несколько месяцев. Об этом он заявил в эфире Fox News.

"Когда дело касается Украины и РФ, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп, и он это сделает. Они [россияне и украинцы] устали убивать одно одного там", – высказался Келлог.

Отвечая на вопрос, может ли Трамп потенциально пригласить российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского в Вашингтон, "всадив их за стол переговоров", Келлог сказал: "Меня бы не удивило, если бы он сделал нечто подобное".

Он считает, что американский лидер "мог бы сделать такой смелый шаг".

Thanks @larry_kudlow @FoxBusiness for having me on with you. У нас есть President (elect), что strides the world with confidence and resolve and allies and adversaries know it. pic.twitter.com/RH8iqIGHTO