Келлог верит, что Трамп закончит войну России против Украины за несколько месяцев
Номинированный Дональдом Трампом генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог на должность спецпосланника в Украине считает, что избранный президент США может завершить российско-украинскую войну за несколько месяцев. Об этом он заявил в эфире Fox News.
"Когда дело касается Украины и РФ, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп, и он это сделает. Они [россияне и украинцы] устали убивать одно одного там", – высказался Келлог.
Отвечая на вопрос, может ли Трамп потенциально пригласить российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского в Вашингтон, "всадив их за стол переговоров", Келлог сказал: "Меня бы не удивило, если бы он сделал нечто подобное".
Он считает, что американский лидер "мог бы сделать такой смелый шаг".
Thanks @larry_kudlow @FoxBusiness for having me on with you. У нас есть President (elect), что strides the world with confidence and resolve and allies and adversaries know it. pic.twitter.com/RH8iqIGHTO— Keith Kellogg (@generalkellogg) December 13, 2024
- 27 ноября агентство Reuters сообщило, что Трамп рассматривает кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по Украине.
- В тот же день Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на этот пост.
- Представитель МИД Тихий заявил, что Киев ранее имел контакт с Келлогом и рассчитывает на активное взаимодействие.
- Сам Келлог сказал, что готов "устало работать для обеспечения мира через силу".