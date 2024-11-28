Номинант в спецпосланники по Украине от Трампа: Готов работать для мира через силу
Кот Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Генерал в отставке Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность спецпосланника по урегулированию российско-украинской войны, заявил, что "неутомимо будет работать для обеспечения мира через силу".

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Он отметил, что для него честь быть назначенным на должность помощника американского президента и специального представителя по России и Украине.

"Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы над обеспечением мира посредством силы, отстаивая интересы Америки. Я готов к этому со всей преданностью и самоотдачей, которой это заслуживает", – добавил Келлог.

СПРАВКА
Кит Келлог служил в Вооруженных силах США более 30 лет и участвовал в таких операциях, как война во Вьетнаме, операция "Буря в пустыне" и другие. После военной карьеры Келлог работал в политической сфере, в частности, являлся советником по национальной безопасности во время администрации Дональда Трампа. Его роль заключалась в стратегическом планировании безопасности и международных отношений.
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