Номінант у спецпосланники щодо України від Трампа: Готовий працювати для миру через силу

Келлог служив у Збройних силах США понад 30 років і брав участь у таких операціях, як війна у В'єтнамі, операція "Буря в пустелі" та інші

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Генерал у відставці Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпосланника щодо врегулювання російсько-української війни, заявив, що "невтомно працюватиме для забезпечення миру через силу".

Він зазначив, що для нього честь бути призначеним на посаду помічника американського президента і спеціального представника з питань Росії та України.

"Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи над забезпеченням миру за допомогою сили, відстоюючи інтереси Америки. Я готовий до цього з усією відданістю і самовіддачею, на яку це заслуговує", – додав Келлог.

ДОВІДКА Кіт Келлог служив у Збройних силах США понад 30 років і брав участь у таких операціях, як війна у В'єтнамі, операція "Буря в пустелі" та інші. Після військової кар'єри Келлог працював у політичній сфері, зокрема, був радником з національної безпеки під час адміністрації Дональда Трампа. Його роль полягала у стратегічному плануванні безпеки США та міжнародних відносин. Кіт Келлог служив у Збройних силах США понад 30 років і брав участь у таких операціях, як війна у В'єтнамі, операція "Буря в пустелі" та інші. Після військової кар'єри Келлог працював у політичній сфері, зокрема, був радником з національної безпеки під час адміністрації Дональда Трампа. Його роль полягала у стратегічному плануванні безпеки США та міжнародних відносин.

27 листопада 2024 року Трамп висунув кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника у питаннях Росії та України. За попередньої каденції Трампа цю посаду обіймав Курт Волкер.

2 листопада 2024 року Волкер заявив, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.

Наприкінці червня агентство Reuters опублікувало план припинення війни в Україні, який розробляли Келлог і Фред Фляйц, обоє обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки під час президентства Трампа у 2017-2021 роках.