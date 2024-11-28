Номінант у спецпосланники щодо України від Трампа: Готовий працювати для миру через силу
Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Генерал у відставці Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпосланника щодо врегулювання російсько-української війни, заявив, що "невтомно працюватиме для забезпечення миру через силу".

Він зазначив, що для нього честь бути призначеним на посаду помічника американського президента і спеціального представника з питань Росії та України.

"Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи над забезпеченням миру за допомогою сили, відстоюючи інтереси Америки. Я готовий до цього з усією відданістю і самовіддачею, на яку це заслуговує", – додав Келлог.

ДОВІДКА
Кіт Келлог служив у Збройних силах США понад 30 років і брав участь у таких операціях, як війна у В'єтнамі, операція "Буря в пустелі" та інші. Після військової кар'єри Келлог працював у політичній сфері, зокрема, був радником з національної безпеки під час адміністрації Дональда Трампа. Його роль полягала у стратегічному плануванні безпеки США та міжнародних відносин.
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