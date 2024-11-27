Трамп висунув Келлога спецпосланником з питань України. Він – автор плану припинення війни

Цю посаду обійматиме Кіт Келлог, який був головою апарату Ради національної безпеки Білого дому під час першої каденції Трампа

Кіт Келлог (Фото: Sarah Silbiger / EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висунув кандидатуру Кіта Келлога на посаду спецпосланника щодо врегулювання війни в Україні. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

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"Я дуже радий висунути генерала Кіта Келлога на посаду помічника президента та спеціального представника з питань України та Росії", – написав новообраний американський президент.

Він заявив, що Келлог зробив "видатну кар’єру у військовій та бізнесовій галузях, зокрема працював на дуже важливих посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації".

"Він [Келлог] був зі мною з самого початку! Разом ми забезпечимо мир силою та зробимо Америку та світ знову безпечними", – резюмував Трамп.

Раніше цього самого дня агентство Reuters з посиланням на трьох неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп розглядає кандидатуру Келлога на цю посаду. Однак один зі співрозмовників називав колишнього керівника розвідки Річарда Гренелла головним претендентом на цю посаду.

Наприкінці червня агентство Reuters опублікувало план припинення війни в Україні, який розробляли Келлог і Фред Фляйц, обоє обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки під час президентства Трампа у 2017-2021 роках.

План передбачав, що за умови обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів. Натомість США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів приведе до посилення підтримки Києва.

Під час мирних переговорів передбачалося припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

ВИПРАВЛЕНО О 21:00. У початковій версії новини було сказано, що Трамп призначив Келлога на посаду спеціального посланника, насправді він його лише номінував.

За першої каденції Трампа, з 2017 до 2019 року, посаду спеціального представника уряду США з переговорів у справах України обіймав Курт Волкер.

2 листопада 2024 року Волкер заявив, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.

13 листопада телеканал Fox News повідомив, що Трамп призначить спецпосланника по Україні, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. "Дзеркало тижня" писало, що цю посаду може обійняти Браян Хук.