Нардеп Мережко пропонує висунути Трампа на Нобелівську премію миру-2025

Дональд Трамп (Фото: Instagram/@realdonaldtrump)

Народний депутат від Слуги народу та голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко запропонував висунути обраного президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2025 року. Це випливає зі звернення Мережка до Норвезького Нобелівського комітету, яке є у розпорядженні LIGA.net.

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У зверненні Мережко зазначає, що "Трамп зробив великий внесок у глобальний мир і може досягти ще більших успіхів у майбутньому".

"Під час свого першого терміну на посаді президента США Трамп відігравав ключову роль у медіації Авраамових угод. Він також сприяв укладанню історичних мирних угод між Ізраїлем та арабсько-мусульманськими країнами, зокрема ОАЕ, Бахрейном і Суданом", – йдеться у документі.

Нардеп також підкреслив, що Трамп зіграв важливу роль у створенні міжнародної коаліції підтримки України, допомагаючи постачати зброю для боротьби з агресією Росії.

"Немає сумнівів, що Трамп здатен принести мир на Близькому Сході, а також в Україні, зупиняючи російську агресію та допомагаючи встановити справедливий, всеосяжний і стійкий мир на основі Статуту ООН і принципів міжнародного права. Я вірю, що Трамп є гідним кандидатом на Нобелівську премію миру 2025 року", – підсумовує Мережко.

У 2022 році Нобелівський фонд у зв'язку із вторгненням Росії в Україну вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення премії у Стокгольмі.

Також Фундація Нобеля скасувала запрошення послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії 2023 року.