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На Нобелівській премії не буде послів Росії, Білорусі та Ірану. МЗС: Перемога гуманізму

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 14:40
На Нобелівській премії не буде послів Росії, Білорусі та Ірану. МЗС: Перемога гуманізму - Фото
Олег Ніколенко (Фото: скріншот з відео)

Фундація Нобеля скасувала запрошення послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії. Про це повідомили у прес-службі організації.

У повідомленні сказано, що рішення фундації запросити послів на церемонію "відповідно до колишньої практики викликало бурхливу реакцію".

Зазначається, що організація вважає, що "важливо і правильно якнайширше поширювати цінності та послання, які відстоює Нобелівська премія".

"Наприклад, за допомогою торішнього ясного політичного послання з премією миру, яка присуджується людям. правозахисникам з Росії та Білорусі, а також українцям, які займаються документуванням російських воєнних злочинів", — кажуть у фундації.

Там заявили, що посли Росії, Білорусі та Ірану не будуть запрошені на церемонію вручення премії у Стокгольмі.

На рішення відреагував речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, який назвав його "перемогою гуманізму".

Читайте також: "Не сяду за один стіл з ними". Нобелівський вечір бойкотують через запрошення росіян 

Дмитро Гриниченко
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БІЛОРУСЬРосіявійнаІранмзсолег ніколенконобелівська премія
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