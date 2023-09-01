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"Не сяду за один стіл з ними". Нобелівський вечір бойкотують через запрошення росіян

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 18:35
Церемонія вручення Оскара (Фото: Bild)

Шведські політики обурені рішенням Нобелівського фонду запросити на бенкет послів Росії та Білорусі – деякі з них планують бойкотувати вечір. Про це повідомляє Expressen.

31 серпня Нобелівський фонд вирішив запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції, на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цього року у Стокгольмі. У список увійшли й посли Росії та Білорусі. 

Наступного дня кілька лідерів опозиційних партій скасували свої запрошення, а представники уряду розглядають можливість відмовитися від участі у заході, оскільки вважають неправильним сидіти за одним столом з представниками країни, яка веде агресивну війну проти України.

Глава Ліберальної партії Карл Йохан Георг Персон заявив, що "не збирається сидіти й підносити тост за російського посла, поки триває огидна і кривава агресивна війна Путіна в Україні".

Такої ж думки дотримується й лідер Партії центру Мухаррем Демірок.

"Я з нетерпінням чекав можливості бути присутнім на церемонії і на Нобелівській вечірці. Але поки Росія перебуває у стані війни з Україною, я не можу бути присутнім на одній вечірці з їхнім послом. Я радий відсвяткувати дослідження і прогрес, але не за будь-яких обставин", – заявив він.

Лідерка Шведської лівої партії Нуші Дадгостар наголосила, що не збирається брати участі у церемонії, якщо там буде представник Росії, оскільки над Україною в цей час "падатимуть бомби".

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що рішення запросити Росію засмутило багатьох людей як у Швеції, так і в Україні.

"Інформація надійшла до мене вчора ввечері, і я досить гостро відреагував… Нобелівський фонд приймає власні рішення. Але я б не запросив Росію, якби зараз відповідав за церемонію вручення премії", – сказав він в інтерв'ю агентству TT.

На запитання, чи буде прем'єр-міністр присутній на Нобелівській вечері, Крістерссон попросив дозволу повернутися до цього питання згодом.

Мілана Головань
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