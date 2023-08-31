Послів Росії та Білорусі знов запросять на вручення Нобелівської премії у Стокгольмі

Нобелівський фонд оголосив про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цього року у Стокгольмі. У список традиційно увійшли посли Росії та Білорусі.

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Із заяви випливає, що, по-перше, вона присвячена рішенню запросити на бенкет усі шведські партії, зокрема Шведських демократів, які є ультраправими, і політика яких, як стверджує Нобелівський фонд, не відповідає принципам премії.

Оскільки фонд був переконаний в цій тезі, їх не запрошували, проте передивилися це рішення на 2023 рік.

"Відтепер на Нобелівський день запрошуватимуться всі партії, які отримали парламентське представництво в результаті демократичних виборів, а на церемонії вручення премій запрошуватимуться посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії відповідно", – йдеться у заяві.

Тепер Нобелівський фонд також відмовився від свого рішення не запрошувати Росію та Білорусь, як це було у 2022 році через їхню агресію в Україні.

"Нобелівський фонд вважає, що такий спільний підхід сприяє можливості донести важливі послання Нобелівської премії до кожного, і в майбутньому ця практика стане загальною для всієї організації", – заявили у фонді.

"Нобелівський фонд запрошує послів, які перебувають у Швеції, але у зв'язку із вторгненням Росії до України Фонд вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі", – писав фонд минулого року.

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