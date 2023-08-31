UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Послов России и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 23:51
Послов России и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме - Фото
Нобелевская премия (Фото: официальный сайт)

Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме. В список традиционно вошли послы России и Белоруссии.

Из заявления следует, что, во-первых, оно посвящено решению пригласить на банкет все шведские партии, в частности ультраправых Шведских демократов, политика которых, как утверждает Нобелевский фонд, не соответствует принципам премии.

Поскольку фонд был убежден в этом тезисе, их не приглашали, однако пересмотрели это решение на 2023 год.

"Отныне на Нобелевский день будут приглашаться все партии, получившие парламентское представительство в результате демократических выборов, а на церемонии вручения премий будут приглашаться послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии соответственно", – говорится в заявлении.

Теперь Нобелевский фонд также отказался от своего решения не приглашать Россию и Беларусь, как это было в 2022 году из-за их агрессии в Украине.

"Нобелевский фонд считает, что такой общий подход способствует возможности донести важные послания Нобелевской премии каждому, и в будущем эта практика станет общей для всей организации", – заявили в фонде.

  • "Нобелевский фонд приглашает находящихся в Швеции послов, но в связи с вторжением России в Украину Фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", – писал фонд в прошлом году.

Читайте также: Разбор | "Не надо хайпа". Украинцы разделили Премию мира с белорусами и россиянами: несется скандал

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанобелевская премиянобелевский фонд
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 