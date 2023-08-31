Послов России и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме

Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме. В список традиционно вошли послы России и Белоруссии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Из заявления следует, что, во-первых, оно посвящено решению пригласить на банкет все шведские партии, в частности ультраправых Шведских демократов, политика которых, как утверждает Нобелевский фонд, не соответствует принципам премии.

Поскольку фонд был убежден в этом тезисе, их не приглашали, однако пересмотрели это решение на 2023 год.

"Отныне на Нобелевский день будут приглашаться все партии, получившие парламентское представительство в результате демократических выборов, а на церемонии вручения премий будут приглашаться послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии соответственно", – говорится в заявлении.

Теперь Нобелевский фонд также отказался от своего решения не приглашать Россию и Беларусь, как это было в 2022 году из-за их агрессии в Украине.

"Нобелевский фонд считает, что такой общий подход способствует возможности донести важные послания Нобелевской премии каждому, и в будущем эта практика станет общей для всей организации", – заявили в фонде.

"Нобелевский фонд приглашает находящихся в Швеции послов, но в связи с вторжением России в Украину Фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", – писал фонд в прошлом году.

Читайте также: Разбор | "Не надо хайпа". Украинцы разделили Премию мира с белорусами и россиянами: несется скандал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.