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Послов России и Беларуси не хотят видеть на церемонии вручения Нобелевской премии

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26.10.2022, 09:58
Послов России и Беларуси не хотят видеть на церемонии вручения Нобелевской премии - Фото
Скриншот с видео

Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме, которая состоится 10 декабря. Об этом со ссылкой на Фонд Нобеля сообщает Reuters.

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"Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с вторжением России в Украину Фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", — говорится в сообщении.

Также на церемонию не будет приглашен лидер правопопулистской партии Шведские демократы.

  • Нобелевскую премию мира получили правозащитники из Украины, России и Беларуси.

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Вадим Ребрина
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Россия беларусь нобелевская премия фонд нобеля
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