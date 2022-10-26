Послов России и Беларуси не хотят видеть на церемонии вручения Нобелевской премии
26.10.2022, 09:58
Скриншот с видео
Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме, которая состоится 10 декабря. Об этом со ссылкой на Фонд Нобеля сообщает Reuters.
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"Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с вторжением России в Украину Фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", — говорится в сообщении.
Также на церемонию не будет приглашен лидер правопопулистской партии Шведские демократы.
- Нобелевскую премию мира получили правозащитники из Украины, России и Беларуси.
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