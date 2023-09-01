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"Не сяду за один стол с ними". Нобелевский вечер бойкотируют из-за приглашения россиян

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 18:35
Церемония вручения Оскара (Фото: Bild)

Шведские политики возмущены решением Нобелевского фонда пригласить на банкет послов России и Беларуси – некоторые из них планируют бойкотировать вечер. Об этом сообщает Expressen.

31 августа Нобелевский фонд решил пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции, на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме. В список вошли также послы России и Белоруссии.

На следующий день несколько лидеров оппозиционных партий отменили свои приглашения, а представители власти рассматривают возможность отказаться от участия в мероприятии, поскольку считают неправильным сидеть за столом с представителями страны, ведущей агрессивную войну против Украины.

Глава Либеральной партии Карл Йохан Георг Персон заявил, что "не собирается сидеть и преподносить тост за российского посла, пока идет отвратительная и кровавая агрессивная война Путина в Украине".

Такого же мнения придерживается и лидер Партии центра Мухаррем Демирок.

"Я с нетерпением ждал возможности присутствовать на церемонии и на Нобелевской вечеринке. Но пока Россия находится в состоянии войны с Украиной, я не могу присутствовать на одной вечеринке с их послом. Я рад отпраздновать исследования и прогресс, но не при любых обстоятельств", – заявил он.

Лидер Шведской левой партии Нуши Дадгостар подчеркнула, что не собирается участвовать в церемонии, если там будет представитель России, поскольку над Украиной в это время "будут падать бомбы".

Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что решение пригласить Россию смутило многих людей как в Швеции, так и в Украине.

"Информация поступила ко мне вчера вечером, и я достаточно остро отреагировал… Нобелевский фонд принимает собственные решения. Но я бы не пригласил Россию, если бы сейчас отвечал за церемонию вручения премии", – сказал он в интервью агентству TT.

На вопрос, будет ли премьер-министр на Нобелевском ужине, Кристерссон попросил разрешения вернуться к этому вопросу позже.

Милана Головань
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