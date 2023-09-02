На Нобелевской премии не будет послов России, Беларуси и Ирана. МИД: Победа гуманизма

Фонд Нобеля отменил приглашение послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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В сообщении сказано, что решение фонда пригласить послов на церемонию "в соответствии с прежней практикой вызвало бурную реакцию".

Отмечается, что организация считает, что "важно и правильно как можно шире распространять ценности и послания, которые отстаивает Нобелевская премия".



"Например, посредством прошлогоднего ясного политического послания с премией мира, присуждаемой людям. правозащитникам из России и Беларуси, а также украинцам, которые занимаются документированием российских военных преступлений", — говорят в фонде.

Там заявили, что послы России, Беларуси и Ирана не будут приглашены на церемонию вручения премии в Стокгольме.

На решение отреагировал спикер министерства иностранных дел Олег Николенко, который назвал его "победой гуманизма".

В прошлом году Нобелевский фонд в связи с вторжением России в Украину решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения премии в Стокгольме.

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