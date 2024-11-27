Нардеп Мережко предлагает выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира-2025

Дональд Трамп (Фото: Instagram/@realdonaldtrump)

Народный депутат от Слуги народа и глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко предложил выдвинуть избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года. Об этом следует из обращения Сети в Норвежский Нобелевский комитет, которое есть в распоряжении LIGA.net.

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В обращении Мережко отмечает, что "Трамп внес большой вклад в глобальный мир и может добиться еще больших успехов в будущем".

"Во время своего первого срока в должности президента США Трамп играл ключевую роль в медиации Авраамовых соглашений. Он также способствовал заключению исторических мирных соглашений между Израилем и арабско-мусульманскими странами, в частности, ОАЭ, Бахрейном и Суданом", – говорится в документе.

Нардеп также подчеркнул, что Трамп сыграл немаловажную роль в создании международной коалиции поддержки Украины, помогая поставлять оружие для борьбы с агрессией России.

"Нет никаких сомнений, что Трамп способен принести мир на Ближнем Востоке, а также в Украине, останавливая российскую агрессию и помогая установить справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир на основе Устава ООН и принципов международного права. Я верю, что Трамп является достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира 2025 года", – подытоживает Мережко.

В 2022 году Нобелевский фонд в связи с вторжением России в Украину решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения премии в Стокгольме.

Также Фонд Нобеля отменил приглашение послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии 2023 года.