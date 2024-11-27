Reuters: Трамп розглядає генерала Кіта Келлога на посаду спецпосланника з питань України

Кіт Келлог (Фото: Sarah Silbiger/EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального посланника з питань російсько-української війни. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

Келлог, який був головою апарату Ради національної безпеки Білого дому під час президентства Трампа у 2017-2021 роках і радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, ймовірно, відіграє центральну роль у спробі врегулювати конфлікт, якщо його виберуть, зазначили журналісти.

Речниця перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася коментувати можливий вибір Келлога. Вона заявила, що кадрові рішення "і далі оголошуватимуться, коли вони будуть ухвалені". 80-річний Келлог не відповів на прохання про коментарі.

Однак, за словами одного зі співрозмовників, колишній керівник розвідки Річард Гренелл, якого Трамп також розглядає на цю посаду, є головним претендентом.

У матеріалі йдеться, що план Келлога щодо припинення війни в Україні передбачає заморожування бойових дій по лінії зіткнення, а також переговори між Києвом і Москвою.

За першої каденції Трампа, з 2017 до 2019 року, посаду спеціального представника уряду США з переговорів у справах України обіймав Курт Волкер.

2 листопада 2024 року Волкер заявив, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.

13 листопада телеканал Fox News повідомив, що Трамп призначить спецпосланника по Україні, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Дзеркало тижня писало, що цю посаду може обійняти Браян Хук.