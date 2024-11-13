Fox News: Трамп призначить спецпосланника для переговорів щодо завершення війни в Україні

Fox News: Трамп призначить спецпосланника для переговорів щодо завершення війни в Українідоповнено
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначить спецпосланника по Україні, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Про це повідомив телеканал Fox News із посиланням на численних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.
Вони розповіли, що це відбудеться "незабаром".
"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, людину з великим довірою, якому буде дано завдання знайти рішення, досягти мирного врегулювання", – заявив один зі співрозмовників.
Він додав, що всі скоро це побачать.
Fox News зазначив, що, ймовірно, ця робота не буде оплачуваною.
ДОПОВНЕНО О 18:40. Дзеркало тижня із посиланням на власні джерела повідомило, що основним кандидатом на посаду спецпосланника по Україні для проведення переговорів щодо завершення війни є Браян Хук.
Хук – американський дипломат, юрист та держслужбовець. У 2021 році приєднався до Cerberus Capital Management як віцеголова з глобальних інвестицій.
У 2018-2020 роках працював спеціальним представником США з питань Ірану та старшим радником з питань політики тодішнього державного секретаря Майка Помпео.
- За першої каденції Трампа, з 2017 до 2019 року, посаду спеціального представника уряду США з переговорів у справах України обіймав Курт Волкер. Він працював на безоплатній основі.
- 2 листопада 2024 року Волкер заявив, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.
- Трамп, виступаючи перед прихильниками у Флориді після оголошення результатів президентських виборів 6 листопада, пообіцяв, що за його каденції не буде війн.