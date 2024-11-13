Fox News: Трамп призначить спецпосланника для переговорів щодо завершення війни в Україні

Це буде людина з "великою довірою", зазначив один зі співрозмовників Fox News

Дональд Трамп (Фото: Cj Gunther/EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначить спецпосланника по Україні, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Про це повідомив телеканал Fox News із посиланням на численних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

Вони розповіли, що це відбудеться "незабаром".

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, людину з великим довірою, якому буде дано завдання знайти рішення, досягти мирного врегулювання", – заявив один зі співрозмовників.

Він додав, що всі скоро це побачать.

Fox News зазначив, що, ймовірно, ця робота не буде оплачуваною.

ДОПОВНЕНО О 18:40. Дзеркало тижня із посиланням на власні джерела повідомило, що основним кандидатом на посаду спецпосланника по Україні для проведення переговорів щодо завершення війни є Браян Хук.

Хук – американський дипломат, юрист та держслужбовець. У 2021 році приєднався до Cerberus Capital Management як віцеголова з глобальних інвестицій.

У 2018-2020 роках працював спеціальним представником США з питань Ірану та старшим радником з питань політики тодішнього державного секретаря Майка Помпео.