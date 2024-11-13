Трамп оголосив про перші призначення: хто очолить ЦРУ, Пентагон і новий департамент

Станом на 13 листопада вже відомо про призначення людей на 10 посад в адміністрації Трампа. LIGA.net зібрала їх

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Peter Foley)

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про низку призначень до своєї адміністрації. Зокрема, бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі отримали посади в новоствореному департаменті.

Радником з питань нацбезпеки стане Майк Волтц, конгресмен з Флориди і ветеран сил спецоперацій. В адміністрації Трампа він може зайняти важливу роль у сфері оборони або безпеки з огляду на його досвід у військовій службі та роботі в Конгресі. Після початку війни в Україні Волтц закликав адміністрацію Байдена надавати Києву більше зброї для відсічі російській агресії. Однак у жовтні 2024 року він заявив про необхідність переоцінки цілей США в Україні, підкресливши важливість зосередження ресурсів на Тихому океані.

Заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань буде Стівен Міллер, який є головним розробником плану масової депортації нелегальних мігрантів. Він неодноразово заявляв, що наступна адміністрація Трампа прагнутиме збільшити кількість депортацій до понад мільйона осіб на рік.

Міністром оборони США Трамп оголосив ведучого республіканського телеканалу Fox News та ветерана американської Національної гвардії Піта Гегсета. Він — ветеран Національної гвардії США, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Відомий своїми консервативними поглядами й у 2017 році був розглянутий як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів у адміністрації Трампа. Щодо України, Гегсет висловлюється скептично, вважаючи, що хоча ситуація важлива, вона не повинна затіняти внутрішні проблеми США, як злочинність, інфляція та безпека на кордонах.

Директором ЦРУ стане колишній директор Національної розвідки США Джон Реткліфф. Він обіймав посаду директора Національної розвідки США у 2020–2021 роках за адміністрації Трампа. Відомий своїми консервативними поглядами, він був рішучим прихильником політики Трампа і неодноразово висловлювався на підтримку жорсткої позиції щодо Китаю та обережного підходу до питань міжнародної безпеки.

Постійним представником США при ООН стане Еліс Стефанік, яка з 2021 року є головою Республіканської конференції Палати представників. Загалом конгресвумен підтримує надання допомоги Україні, але критично ставиться до масштабів та контролю за її використанням. Вона наголошує на важливості прозорості в наданні військової й фінансової підтримки Україні на пріоритеті інтересів національної безпеки США.

Роль спеціального посланника з питань Близького сходу перейде до інвестора Стівена Віткоффа. Він очолює засновану у 1997 році компанію Witkoff, яка займається інвестиціями та нерухомістю. Крім того, він входив до складу виконавчого комітету Ради з нерухомості Нью-Йорка.

Бізнесменів Ілона Маска та Вівека Рамасвамі оголошено очільниками новоствореного департаменту підвищення ефективності уряду (Department of Government Efficiency, DOGE). Роблячи цю заяву, Трамп пообіцяв, що до 4 липня 2026 року, коли США відзначатимуть 250-річчя незалежності, країна отримає більш ефективний уряд з меншою бюрократією і витратами.

Спецуповноваженим з питань безпеки кордонів США та втілення міграційної політики стане Томас Хомен. Він відомий своєю жорсткою позицією щодо імміграції й був одним із головних архітекторів жорсткої імміграційної політики адміністрації Трампа, включно з кампаніями проти нелегальної імміграції та депортації. Є прихильником закриття кордонів.

Міністром державної безпеки буде призначено Крісті Ноєм, яка є однією з провідних фігур Республіканської партії. Вона здобула популярність завдяки своєму рішучому керівництву під час пандемії COVID-19, коли виступала за мінімальні обмеження для бізнесу та громадян. Її підхід, зокрема, передбачав відкриття економіки й відмову від жорстких карантинних заходів, що дало їй як підтримку, так і критику. Ноєм буде першою жінкою на цій посаді.

Ексконгресмен Лі Зельдін очолить Агентство охорони довкілля (ЕТА) в адміністрації Трампа. Він планує зосередитися на стимулюванні економічного розвитку. Зельдін – прихильник посилення промисловості й "величі Америки". Колишній військовий, адвокат, противник абортів і одностатевих шлюбів, він також підтримує добрі стосунки з Трампом через зятя Джареда Кушнера.