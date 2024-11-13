Бізнесмени Маск та Рамасвамі очолять новий департамент в адміністрації Трампа

Трамп пообіцяв, що до 4 липня 2026 року країна отримає більш ефективний уряд з меншою бюрократією і витратами

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення бізнесменів Ілона Маска та Вівека Рамасвамі очільниками новоствореного департаменту підвищення ефективності уряду (Department of Government Efficiency, DOGE) у своїй адміністрації. Про це заявив сам Трамп та його перехідна адміністрація у соцмережах.

"Я радий оголосити, що великий Ілон Маск, працюючи разом з американським патріотом Вівеком Рамасвамі, очолить Департамент урядової ефективності", – сказав американський лідер.

Трамп пообіцяв, що до 4 липня 2026 року, коли США відзначатимуть 250-річчя незалежності, країна отримає більш ефективний уряд з меншою бюрократією і витратами.

Ілон Маск (Фото: ЕРА/SARAH YENESEL)

"Департамент урядової ефективності надаватиме поради та рекомендації з-поза меж уряду, а також співпрацюватиме з Білим домом та Адміністративно-бюджетним управлінням для проведення широкомасштабних структурних реформ, а також створення підприємницького підходу до небаченого раніше управління державою", – йдеться у повідомленні.

І Маск, і Рамасвамі підтримують ідею більш раціонального використання державних ресурсів та є відкритими прихильниками реформ у держуправлінні.

Вівек Рамасвамі (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

25 серпня 2023 року Рамасвамі, який висувався на посаду президента США, виступив проти допомоги Україні, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни справді буде кращим для України".

28 серпня він заявив, що у разі обрання визнає право Росії на окуповані території України, а також заблокує вступ Києва до НАТО.

9 листопада Рамасвамі назвав президента Зеленського "нацистом".