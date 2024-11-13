Трамп обрав міністра оборони. Ним стане ведучий Fox News та ветеран США Піт Гегсет
Піт Гегсет (Фото: ЕРА/ALBIN LOHR-JONES)

Обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити на посаду міністра оборони ведучого республіканського телеканалу Fox News та ветерана американської Національної гвардії Піта Гегсета. Про це він заявив у соцмережі Truth Social.

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"Для мене велика честь оголосити, що я затвердив Піта Гегсета на посаду Міністра оборони в моєму Кабінеті. Піт провів все своє життя як воїн за військо і за країну. Піт жорсткий, розумний і щиро вірить в тезу "Америка понад усе. З Пітом на чолі, вороги Америки мають бути напоготові – наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить", – йдеться у дописі Трампа.

Гегсет є ветераном Національної гвардії США і служив в Афганістані, Іраку і в Гуантанамо, Куба. Він відомий своїми консервативними поглядами. У 2017 році Гегсет розглядався як можливий кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в тодішній адміністрації Трампа.

Щодо України його позиція досить скептична: він стверджує, що, попри важливість ситуації, вона не повинна затьмарювати внутрішні проблеми США, такі як рівень злочинності, інфляція і питання безпеки на кордоні.

Гегсет неодноразово наголошував, що підтримка України не має бути пріоритетом для американської політики, оскільки насамперед необхідно розв'язати проблеми всередині країни.

  • Bloomberg 12 листопада заявив, що старший син Трампа не обійматиме офіційної посади у майбутній адміністрації свого батька, а натомість приєднається до компанії венчурного капіталу.
  • Того ж дня Трамп заявив, що у його майбутній адміністрації радником з національної безпеки буде конгресмен Майк Волтц.
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