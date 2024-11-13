Трамп обрав міністра оборони. Ним стане ведучий Fox News та ветеран США Піт Гегсет

У 2017 році Гегсет розглядався як можливий кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в тодішній адміністрації Трампа

Піт Гегсет (Фото: ЕРА/ALBIN LOHR-JONES)

Обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити на посаду міністра оборони ведучого республіканського телеканалу Fox News та ветерана американської Національної гвардії Піта Гегсета. Про це він заявив у соцмережі Truth Social.

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"Для мене велика честь оголосити, що я затвердив Піта Гегсета на посаду Міністра оборони в моєму Кабінеті. Піт провів все своє життя як воїн за військо і за країну. Піт жорсткий, розумний і щиро вірить в тезу "Америка понад усе. З Пітом на чолі, вороги Америки мають бути напоготові – наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить", – йдеться у дописі Трампа.

Гегсет є ветераном Національної гвардії США і служив в Афганістані, Іраку і в Гуантанамо, Куба. Він відомий своїми консервативними поглядами. У 2017 році Гегсет розглядався як можливий кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в тодішній адміністрації Трампа.

Щодо України його позиція досить скептична: він стверджує, що, попри важливість ситуації, вона не повинна затьмарювати внутрішні проблеми США, такі як рівень злочинності, інфляція і питання безпеки на кордоні.

Гегсет неодноразово наголошував, що підтримка України не має бути пріоритетом для американської політики, оскільки насамперед необхідно розв'язати проблеми всередині країни.

Bloomberg 12 листопада заявив, що старший син Трампа не обійматиме офіційної посади у майбутній адміністрації свого батька, а натомість приєднається до компанії венчурного капіталу.

Того ж дня Трамп заявив, що у його майбутній адміністрації радником з національної безпеки буде конгресмен Майк Волтц.