Син Трампа не увійде до нової адміністрації, піде до венчурної компанії – Bloomberg

Напередодні він висміяв Зеленського та допомогу Україні

Дональд Трамп-молодший (за трибуною) разом з батьком на мітингу (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Старший син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший не обійматиме офіційної посади у майбутній адміністрації свого батька, стверджує агенція Bloomberg з посиланням на своє анонімне джерело.

Співбесідники медіа, знайомі з планами Трампа-молодшого, заявили, що той приєднається до компанії венчурного капіталу 1789 Capital.

Це фірма, заснована та очолювана донором Трампа-старшого Омідом Маліком.

Представник перехідної команди Дональда Трампа-старшого не надав коментар ЗМІ.

Старший син Трампа відігравав активну роль в останній президентській кампанії батька, зокрема, лобіював висування сенатора від Огайо Джей Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти, а також допомагав перевіряти майбутніх призначенців до адміністрації на вірність новообраному президенту, зауважує Bloomberg.

Це не перший близький родич Трампа, що залучений до укладання бізнес-угод: Джаред Кушнер, зять Трампа, заснував приватну інвестиційну компанію Affinity Partners після того, як працював старшим радником Білого дому під час першої каденції республіканця.

Більшу частину своєї професійної кар'єри молодший Трамп працював у Trump Organization. Також нещодавно він пробував себе у криптовалютному проєкті World Liberty Financial разом із батьком та братами Еріком і Берроном.

Уже після перемоги батька на виборах, 10 листопада, Трамп-молодший опублікував в Instagram історію з висміюванням президента Володимира Зеленського та нібито можливого припинення допомоги Україні після інавгурації нового американського президента.

Переклад: "Від першої особи: через 38 днів ви втратите свою допомогу" (Скриншот з інстаграму Трампа-молодшого))

Напередодні ЗМІ заявили, що Трамп призначить двох "яструбів" на посади державного секретаря та радника з нацбезпеки — Марко Рубіо та Майка Волтца.

Телеканал ABC News з посиланням на джерела стверджує, що мільярдер Ілон Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації Трампа.