Сын Трампа не войдет в новую администрацию, пойдет в венчурную компанию – Bloomberg

Дональд Трамп-младший (за трибуной) вместе с отцом на митинге (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Старший сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший не будет занимать официальную должность в будущей администрации своего отца, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на свой анонимный источник.

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Собеседники медиа, знакомые с планами Трампа-младшего, заявили, что тот присоединится к компании венчурного капитала 1789 года Capital.

Это фирма, которую основал и возглавляет донор Трампа-старшего Омид Малик.

Представитель переходной команды Дональда Трампа-старшего не предоставил комментарий СМИ.

Старший сын Трампа играл активную роль в последней президентской кампании отца, в частности, лоббировал выдвижение сенатора от Огайо Джей Ди Венса кандидатом в вице-президенты, а также помогал проверять будущих назначенцев в администрацию на верность новоизбранному президенту, отмечает Bloomberg.

Это не первый близкий родственник Трампа, вовлеченный в заключение бизнес-соглашений: Джаред Кушнер, зять Трампа, основал частную инвестиционную компанию Affinity Partners после того, как работал старшим советником Белого дома во время первой каденции республиканца.

Большую часть своей профессиональной карьеры младший Трамп работал в Trump Organization. Также недавно он пробовал себя в криптовалютном проекте World Liberty Financial вместе с отцом и братьями Эриком и Берроном.

Уже после победы отца на выборах, 10 ноября, Трамп-младший опубликовал в Instagram историю с высмеиванием президента Владимира Зеленского и якобы возможного прекращения помощи Украине после инаугурации нового американского президента.

Перевод: "От первого лица: через 38 дней вы потеряете свою помощь " (Скриншот из Instagram Трампа-младшего)

Накануне СМИ заявили, что Трамп назначит двух "ястребов" на должности государственного секретаря и советника по нацбезопасности – Марко Рубио и Майка Волтца.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники утверждает, что миллиардер Илон Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации Трампа.