Трамп выбрал "ястребов" на две важные должности: что они говорят об Украине и войне

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит госсекретарем сенатора Марко Рубио из Флориды, сообщает The New York Times. А новым советником по нацбезопасности США станет Майк Уолтц, конгрессмен из Флориды и ветеран сил спецопераций, сообщают Reuters и корреспондент Голоса Америки в Пентагоне Остап Ярыш.

NYT, ссылаясь на трех людей, знакомых мнением Трампа, пишет, что он все еще может изменить свое мнение в последнюю минуту, "но, похоже, он остановился на Рубио".

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

В NYT отметили, что недавно Рубио повторил позицию Трампа по таким вопросам, как война России против Украины, заявив, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО. Непонятно, будут ли лидеры Украины или России готовы начать переговоры по настоянию Трампа", – сказано в публикации.

NYT напоминает, что Рубио был одним из самых откровенных сенаторов насчет необходимости для Штатов быть более агрессивными по отношению к Китаю.

Недавно Рубио также выразил безоговорочную поддержку Израилю. Когда его спросили, что он думает о "многочисленных гибелях палестинского гражданского населения" в Газе, он сказал: "Я думаю, что ХАМАС виноват на 100%".

Также Трамп избрал представителя от Республиканской партии Майка Уолтца советником по национальной безопасности (сейчас этот пост занимает Джейк Салливан. – Ред.), пишет Reuters со ссылкой на двух собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Информагентство напоминает, что Уолтц служил в Национальной гвардии в чине полковника, критиковал деятельность Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выразил необходимость для Штатов быть готовыми к потенциальному конфликту.

Также он критиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена за вывод войск из Афганистана в 2021 году и публично хвалил взгляды Трампа на внешнюю политику.

Насчет Украины Уолтц сказал, что его взгляды изменились.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Байдена предоставить Киеву большее оружия, чтобы помочь отбросить российские силы.

Но во время мероприятия в октябре 2024 года Уолтц сказал, что должна быть переоценка целей Штатов в Украине.

"В интересах ли Америки, собираемся ли мы вкладывать время, ресурсы, которые нам сейчас очень нужны в Тихом океане?" – спросил он.

Ярыш напомнил, что в Конгрессе Уолтц сначала поддерживал законопроекты с помощью Украины, а также приезжал в Киев в составе делегаций Конгресса. Но в апреле 2024 года он голосовал против дополнительного финансирования на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", – заявлял тогда Уолтц.

При этом он также заявлял об отсутствии стратегии у администрации Байдена в вопросе российско-украинской войны, критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО... Остановить Россию до того, как она втянет НАТО и США в войну, – это правильная вещь", – писал Уолтц.

Также Уолтц высказывался против вступления Украины в НАТО – считает, что это вовлекло бы США в войну с Россией, и что Украина сейчас не способна внести вклад в коллективную безопасность союзников.

Он задавал вопрос о том, как происходит надзор за предоставленным Украине оружием и не попадает ли оно после пересечения границы на черный рынок. Но при этом в мае 2022-го Уолтц критиковал Байдена за неготовность предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов по РФ.

11 ноября 2024 года стало известно, что Трамп решил назначить конгрессвумен Элис Стефаник на должность посла в Организации Объединенных Наций.

По данным CNN, также Трамп назначит Стивена Миллера замглавы своей администрации по политическим вопросам.

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