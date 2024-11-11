Трамп назначит Стивена Миллера ответственным за политические вопросы в администрации – CNN

Стивен Миллер – американский политический советник, известный своими жесткими взглядами на иммиграцию. Был советником Трампа в первой администрации

Стивен Миллер (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Избранный президент США Дональд Трамп назначит Стивена Миллера замглавы своей администрации по политическим вопросам. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух осведомленных собеседников.

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Ожидается, что Миллер, занимавший пост старшего советника Трампа во время его первой каденции и являвшийся ключевым сторонником жесткой иммиграционной политики, получит расширенные полномочия.

Миллер также является основным разработчиком плана массовой депортации нелегальных мигрантов. Он неоднократно заявлял, что следующая администрация Трампа будет стремиться увеличить количество депортаций до более чем миллиона человек в год, пишет CNN.

11 ноября 2024 года стало известно, что Трамп решил назначить конгрессвумен Элис Стефаник на должность посла в Организации Объединенных Наций. О ее отношении к Украине LIGA.net писала в предыдущей новости.