Трамп призначить Стівена Міллера відповідальним за політичні питання в адміністрації – CNN

Стівен Міллер — американський політичний радник, відомий своїми жорсткими поглядами на імміграцію. Був радником Трампа в першій адміністрації

Стівен Міллер (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Обраний президент США Дональд Трамп призначить Стівена Міллера заступником голови своєї адміністрації з політичних питань. Про це пише CNN з посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

Очікується, що Міллер, який обіймав посаду старшого радника Трампа під час його першої каденції та був ключовим прихильником жорсткої імміграційної політики, отримає розширені повноваження.

Міллер також є головним розробником плану масової депортації нелегальних мігрантів. Він неодноразово заявляв, що наступна адміністрація Трампа прагнутиме збільшити кількість депортацій до понад мільйона осіб на рік, пише CNN.

11 листопада 2024 року стало відомо, що Трамп вирішив призначити конгресвумен Еліс Стефанік на посаду посла в Організації Об'єднаних Націй. Про її ставлення до України LIGA.net писала у попередній новині.