ABC News: Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації Трампа

Ілон Маск (Фото: Sarah Yenesel / EPA)

Мільярдер Ілон Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

Вони розповіли, що після дня виборів Маск став впливовою фігурою в орбіті Трампа, пропонуючи свій внесок у кадрові рішення та відіграючи значну роль у формуванні майбутньої адміністрації.

Підприємець практично щодня перебуває в маєтку політика в Мар-а-Лаго (штат Флорида), зазначили співрозмовники.

У матеріалі йдеться, що Маск з’явився на сімейному фото Трампа в ніч виборів, був помічений за вечерею з майбутньою першою леді Меланією Трамп і грав у гольф із сім’єю Трампів у вихідні. Але його присутність виходить далеко за межі цього: співрозмовники повідомили ABC News, що мільярдер зараз впливає на кадрові рішення республіканця.

Маск був присутній щонайменше на двох телефонних розмовах обраного президента з іноземними лідерами. Під час розмови з президентом Володимиром Зеленським минулого тижня Трамп навіть передав трубку Маску, щоб той міг поговорити з українським лідером, розповіли співрозмовники.

За їхніми словами, Маск також був присутній під час телефонної розмови Трампа з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

20 серпня Трамп заявив, що хоче зробити Маска своїм радником. Той відповів, що "готовий служити".

7 листопада президент Зеленський поспілкувався з Трампом після його заяви про перемогу на виборах і назвав розмову "чудовою".

8 листопада Axios писало, що до телефонної розмови Зеленського з Трампом доєднувався Маск.