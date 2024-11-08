Axios: До телефонної розмови Трампа із Зеленським доєднувався Маск
До телефонної розмови між новообраним лідером США Дональдом Трампом і президентом Володимиром Зеленським доєднувався американський бізнесмен Ілон Маск; після переговорів український президент "дещо заспокоївся" через те, що почув, пише Axios із посиланням на обізнані джерела.
Як повідомляє агентство, нові подробиці розмови підкреслюють величезний вплив Маска на другий президентський термін Трампа та створюють невизначеність щодо того, як Трамп підходитиме до питання підтримки України.
Згідно з джерелами, Трамп визнав підтримку Маска у своїй промові після перемоги, підкресливши, що в адміністрації США до нього ставитимуться добре. За словами авторів статті, Маск, ймовірно, також відіграватиме роль в уряді Трампа.
У вересні Трамп заявив про намір створити урядову комісію з ефективності, яку очолить Маск. Повна робота на державній посаді вимагатиме від Маска передати управління своїми компаніями, але неповна посада не буде потребувати таких змін.
- 7 листопада президент Зеленський поспілкувався з Трампом після його заяви про перемогу на виборах і назвав розмову "чудовою".
- Трамп заявив, що не відкидає діалогу з російським диктатором Путіним.
- Того ж дня Зеленський прокоментував заяви Трампа про швидке завершення війни та заявив, що подібний сценарій може означати втрати для України.