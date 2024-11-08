Axios: До телефонної розмови Трампа із Зеленським доєднувався Маск

Як повідомляє агентство, нові подробиці розмови підкреслюють величезний вплив Маска на другий президентський термін Трампа

Ілон Маск на передвиборчому заході Дональда Трампа (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

До телефонної розмови між новообраним лідером США Дональдом Трампом і президентом Володимиром Зеленським доєднувався американський бізнесмен Ілон Маск; після переговорів український президент "дещо заспокоївся" через те, що почув, пише Axios із посиланням на обізнані джерела.

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Як повідомляє агентство, нові подробиці розмови підкреслюють величезний вплив Маска на другий президентський термін Трампа та створюють невизначеність щодо того, як Трамп підходитиме до питання підтримки України.

Згідно з джерелами, Трамп визнав підтримку Маска у своїй промові після перемоги, підкресливши, що в адміністрації США до нього ставитимуться добре. За словами авторів статті, Маск, ймовірно, також відіграватиме роль в уряді Трампа.

У вересні Трамп заявив про намір створити урядову комісію з ефективності, яку очолить Маск. Повна робота на державній посаді вимагатиме від Маска передати управління своїми компаніями, але неповна посада не буде потребувати таких змін.

7 листопада президент Зеленський поспілкувався з Трампом після його заяви про перемогу на виборах і назвав розмову "чудовою".

Трамп заявив, що не відкидає діалогу з російським диктатором Путіним.

Того ж дня Зеленський прокоментував заяви Трампа про швидке завершення війни та заявив, що подібний сценарій може означати втрати для України.