Фон дер Ляєн спілкувалася з Трампом про Україну
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що напередодні мала телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом, зокрема щодо України. Про це вона заявила під час неформального саміту Європейського Союзу в Будапешті.
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"Я мала можливість вчора привітати Дональда Трампа телефоном. Ми обговорили серед іншого тему України та енергетичні й безпекові питання. Це була коротка дискусія щодо цих питань, і, звичайно, я чекаю на те, аби розвивати ці теми разом", – розповіла фон дер Ляєн.
Вона додала, що Євросоюзу важливо побудувати хороші відносини з новою адміністрацією президента США з самого початку.
- 7 листопада 2024 року президент Зеленський поспілкувався з Трампом після його заяви про перемогу на виборах та назвав розмову "чудовою".
- Трамп заявив, що не відкидає діалогу з російським диктатором Путіним.
- Того ж дня Зеленський прокоментував заяви Трампа про швидке завершення війни та заявив, що подібний сценарій може означати втрати для України.