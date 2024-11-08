Фон дер Ляєн спілкувалася з Трампом про Україну

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що напередодні мала телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом, зокрема щодо України. Про це вона заявила під час неформального саміту Європейського Союзу в Будапешті.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Я мала можливість вчора привітати Дональда Трампа телефоном. Ми обговорили серед іншого тему України та енергетичні й безпекові питання. Це була коротка дискусія щодо цих питань, і, звичайно, я чекаю на те, аби розвивати ці теми разом", – розповіла фон дер Ляєн.

Вона додала, що Євросоюзу важливо побудувати хороші відносини з новою адміністрацією президента США з самого початку.