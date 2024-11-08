Ердоган: Війна в Україні може "легко закінчитися" за участі Трампа
Реджеп Ердоган (Фото: x.com/RTErdogan)

Війна в Україні може "легко закінчитися", якщо новообраний президент Дональд Трамп керуватиметься дипломатичним підходом. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Reuters.

"Ми можемо легко покласти край цій війні, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до проблеми з погляду вирішення. Більше діалогу, дипломатії, угод відчинять двері до миру, а не до зброї, бомб і конфліктів", – сказав Ердоган.

Він зазначив, що спільні зусилля країн Заходу та США можуть прискорити врегулювання повномасштабної війни в Україні.

Ердоган також підкреслив, що Туреччина – країна, яка вже змогла зібрати за столом переговорів Росію та Україну. Повномасштабна війна, за його словами, має "закінчитися зараз", і Туреччина продовжить зосереджувати зусилля на мирі. 

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