Ердоган: Війна в Україні може "легко закінчитися" за участі Трампа

Турецький лідер підкреслив, що повномасштабна війна РФ проти України має "закінчитися зараз"

Реджеп Ердоган (Фото: x.com/RTErdogan)

Війна в Україні може "легко закінчитися", якщо новообраний президент Дональд Трамп керуватиметься дипломатичним підходом. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Reuters.

"Ми можемо легко покласти край цій війні, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до проблеми з погляду вирішення. Більше діалогу, дипломатії, угод відчинять двері до миру, а не до зброї, бомб і конфліктів", – сказав Ердоган.

Він зазначив, що спільні зусилля країн Заходу та США можуть прискорити врегулювання повномасштабної війни в Україні.

Ердоган також підкреслив, що Туреччина – країна, яка вже змогла зібрати за столом переговорів Росію та Україну. Повномасштабна війна, за його словами, має "закінчитися зараз", і Туреччина продовжить зосереджувати зусилля на мирі.

25 вересня президент Туреччини запевнив Зеленського, що країна готова бути посередником для миру в Україні.

25 жовтня Ердоган заявив, що "побачив" прагнення Путіна до завершення війни в Україні. Такого висновку турецький лідер дійшов після зустрічі з російським диктатором на саміті БРІКС.

7 листопада Дональд Трамп заявив, що може поговорити з Путіним.