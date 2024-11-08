Эрдоган: Война в Украине может "легко закончиться" при участии Трампа

Турецкий лидер подчеркнул, что полномасштабная война РФ против Украины должна "закончиться сейчас"

Реджеп Эрдоган (Фото: x.com/RTErdogan)

Война в Украине может "легко закончиться", если новоизбранный президент Дональд Трамп будет руководствоваться дипломатическим подходом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Reuters.

"Мы можем легко положить конец этой войне, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к проблеме с точки зрения решения. Больше диалога, дипломатии, соглашений откроют дверь к миру, а не к оружию, бомбам и конфликтам", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что совместные усилия стран Запада и США могут ускорить разрешение полномасштабной войны в Украине.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция – страна, которая уже смогла собрать за столом переговоров Россию и Украину. Полномасштабная война, по его словам, должна "закончиться сейчас", и Турция продолжит сосредотачивать усилия на мире.

25 сентября президент Турции заверил Зеленского, что страна готова посредничать для мира в Украине.

25 октября Эрдоган заявил, что "увидел" стремление Путина к завершению войны в Украине. К такому выводу турецкий лидер пришел после встречи с российским диктатором на саммите БРИКС.

7 ноября Дональд Трамп заявил, что может поговорить с Путиным. Российский диктатор тоже отметил, что готов к диалогу с новым президентом США.