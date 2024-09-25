Эрдоган заверил Зеленского, что Турция готова посредничать для мира в Украине

Анкара всегда верила в то, что войну можно завершить путём диалога, защитив территориальную целостность Украины, сказал президент Турции

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Х)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и напомнил, что готов выступить посредником для достижения мира. Об этом сообщил директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

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"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова сделать всевозможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и крепкого мира, и что будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть двери к миру", – говорится в сообщении.

Турецкий лидер также заявил Зеленскому, что Анкара всегда верила в то, что "украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели".

Эрдоган на встрече с диктатором Владимиром Путиным 3 июля заявил: в российско-украинской войне возможен справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны.

11 сентября президент Турции заявил, что возвращение Крыма в Украину является требованием международного права.

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