МИД Турции: Война должна завершиться на уважении к законным интересам украинцев

Басат Озтюрк слева (Фото: ЕРА/Virginia Mayo)

Турция решительно поддерживает Украину как своего соседа и братскую страну, стремясь к скорейшему завершению войны на основе уважения к законным интересам украинского народа. Об этом сказал генеральный директор по международной безопасности Министерства иностранных дел Турции Басат Озтюрк на форуме вашингтонского центра "Атлантический совет".

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"Мы также поддерживаем Украину без колебаний, потому что Украина является нашим соседом, исторически братской, сестринской страной <...> Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, и поэтому я действительно болею за них всем сердцем. Поэтому мы не хотим затягивать эту войну", – сказал он, подчеркнув, что, "конечно, Украина не должна для этого сдаваться".

Завершение войны, по мнению чиновника, необходимо искать путем мирных переговоров, результатом которых должен стать "сбалансированный результат".

"Ни одна война не длилась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы тоже должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров", – подытожил Озтюрк.

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