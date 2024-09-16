МЗС Туреччини: Війна має завершитись на повазі до законних інтересів українців

Басат Озтюрк ліворуч (Фото: ЕРА/Virginia Mayo)

Туреччина рішуче підтримує Україну як свого сусіда і братню країну, прагнучи якнайшвидшого завершення війни на основі поваги до законних інтересів українського народу. Про це сказав генеральний директор з питань міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ Туреччини Басат Озтюрк на форумі вашингтонського центру "Атлантична рада".

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"Ми також підтримуємо Україну без вагань, тому що Україна є нашим сусідом, історично братньою, сестринською країною <...> Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем. Тому ми не хочемо затягувати цю війну", – сказав він, наголосивши, що, "звісно, Україна не має для цього здаватися".

Завершення війни, на думку посадовця, необхідно шукати через мирні переговори, результатом яких повинен стати "збалансований результат".

"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу. Але ми також маємо це зрозуміти. Ми повинні мати збалансований результат цих мирних переговорів", – підсумував Озтюрк.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним 3 липня заявив: у російсько-українській війні можливий справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони.

15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що має план перемоги України, він містить чотири ключові пункти й один пункт, який стосується періоду після війни.

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