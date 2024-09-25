Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина готова посередничати для миру в Україні

Анкара завжди вірила в те, що війну можна завершити шляхом діалогу, захистивши територіальну цілісність України, сказав президент Туреччини

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Х)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським підтвердив підтримку територіальної цілісності України й нагадав, що готовий виступити посередником для досягнення миру. Про це повідомив директорат із комунікацій адміністрації президента Туреччини.

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"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити всілякі кроки зі сприяння, включно з посередництвом, для досягнення справедливого і міцного миру, і що буде продовжено зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи та досягнення припинення вогню між Україною і Росією, яке може відкрити двері до миру", – йдеться у повідомленні.

Турецький лідер також заявив Зеленському, що Анкара завжди вірила в те, що "українсько-російську війну можна завершити шляхом діалогу, захистивши територіальну цілісність і суверенітет України, і що Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення цієї мети".

Ердоган на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним 3 липня заявив: у російсько-українській війні можливий справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони.

11 вересня президент Туреччини заявив, що повернення Криму в Україну є вимогою міжнародного права.

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