Эрдоган на встрече с Путиным "увидел", что тот якобы стремится к прекращению огня

Эрдоган в очередной раз заявил, что Турция выступает за прекращение войны и готова быть посредником

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: brics)

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится к прекращению огня в Украине. Такой вывод турецкий лидер сделал после беседы с ним в Казани на саммите БРИКС, передает Dunya.

"Как и во время моей встречи с президентом Украины господином Зеленским в Америке, мы увидели, что господин Путин также стремится установить постоянное прекращение огня", так Эрдоган ответил на вопрос журналиста о том, хочет ли Путин прекращения войны.

По словам турецкого президента, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил это намерение во время предыдущих встреч с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле.

Также на саммите БРИКС Эрдоган обсудил с Путиным безопасность Черноморского зернового коридора, его разминирование и обмен пленными.

По словам главы Турции, он "увидел", что у российского диктатора якобы есть ожидания насчет обменов. Эрдоган заявил, что продолжит способствовать в этом вопросе.

Он также заявил, что хочет, чтобы переговоры между Украиной и Россией начались "как можно скорее", но сначала нужно "подготовить почву для достижения благоприятного результата".

"Мы продолжаем подчеркивать, что не будет победителей в войне и проигравших в мире. Эта война обязательно закончится, и мы стремимся положить ей конец, не проливая больше крови и слез", – добавил Эрдоган.