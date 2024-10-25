Эрдоган на встрече с Путиным "увидел", что тот якобы стремится к прекращению огня
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится к прекращению огня в Украине. Такой вывод турецкий лидер сделал после беседы с ним в Казани на саммите БРИКС, передает Dunya.
"Как и во время моей встречи с президентом Украины господином Зеленским в Америке, мы увидели, что господин Путин также стремится установить постоянное прекращение огня", так Эрдоган ответил на вопрос журналиста о том, хочет ли Путин прекращения войны.
По словам турецкого президента, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил это намерение во время предыдущих встреч с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле.
Также на саммите БРИКС Эрдоган обсудил с Путиным безопасность Черноморского зернового коридора, его разминирование и обмен пленными.
По словам главы Турции, он "увидел", что у российского диктатора якобы есть ожидания насчет обменов. Эрдоган заявил, что продолжит способствовать в этом вопросе.
Он также заявил, что хочет, чтобы переговоры между Украиной и Россией начались "как можно скорее", но сначала нужно "подготовить почву для достижения благоприятного результата".
"Мы продолжаем подчеркивать, что не будет победителей в войне и проигравших в мире. Эта война обязательно закончится, и мы стремимся положить ей конец, не проливая больше крови и слез", – добавил Эрдоган.
- 11 сентября президент Турции заявил, что возвращение Крыма Украине – это требование международного права.
- 25 сентября Эрдоган заверил Зеленского, что Турция готова быть посредником для достижения мира в Украине.
- В тот же день глава Турции сказал, что США и другие союзники не хотят членства Украины в НАТО.