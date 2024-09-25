Эрдоган: США и другие союзники не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО

Турция рассмотрит позицию других членов Альянса по вступлению Украины, сказал Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Турция намерена "без спешки" рассматривать вопрос вступления Украины в НАТО, ведь ряд членов Альянса выступают против такого решения. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью NBC News.

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По его словам, Соединенные Штаты и другие члены Альянса "не хотят, чтобы Украина была членом НАТО".

"Это не те вопросы, с которыми нужно спешить. И когда мы принимаем решение, мы всегда учитываем позицию других членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом переговоров и принимаем окончательное решение соответственно", – подчеркнул президент Турции.

Эрдоган добавил, что рассмотрит позицию других членов Альянса, а также будет следить за развитием событий и обсуждениями по этому поводу.

"Это не то решение, которое нужно принимать наспех", – сказал он.

12 сентября стало известно, что Трамп в случае победы на выборах может предложить план завершения войны, предусматривающий отказ Украины от вступления в НАТО.

24 сентября Ермак сообщил, что вступление Украины в НАТО – это часть Плана победы, который Зеленский представит президенту США.

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