Ердоган: США та інші союзники не хочуть, щоб Україна стала членом НАТО
Туреччина має намір "без поспіху" розглядати питання вступу України до НАТО, адже низка членів Альянсу виступають проти такого рішення. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв’ю NBC News.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
За його словами, Сполучені Штати та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була членом НАТО".
"Це не ті питання, з якими потрібно поспішати. І коли ми ухвалюємо рішення, то завжди враховуємо позицію інших членів НАТО, обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів і ухвалюємо остаточне рішення відповідно", – наголосив президент Туреччини.
Ердоган додав, що розгляне позицію інших членів Альянсу, а також стежитиме за розвитком подій і обговореннями стосовно цього.
"Це не те рішення, яке потрібно ухвалювати поспіхом", – сказав він.
- 12 вересня стало відомо, що Трамп у разі перемоги на виборах може запропонувати план завершення війни, який передбачає відмову України від вступу до НАТО.
- 24 вересня Єрмак повідомив, що вступ України до НАТО – це частина Плану перемоги, який Зеленський представить президенту США.
Читайте також: Глава МЗС Болгарії: НАТО буде у повній безпеці тільки тоді, коли там буде Україна