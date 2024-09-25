Ердоган: США та інші союзники не хочуть, щоб Україна стала членом НАТО

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Sarah Yenesel / EPA)

Туреччина має намір "без поспіху" розглядати питання вступу України до НАТО, адже низка членів Альянсу виступають проти такого рішення. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв’ю NBC News.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За його словами, Сполучені Штати та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була членом НАТО".

"Це не ті питання, з якими потрібно поспішати. І коли ми ухвалюємо рішення, то завжди враховуємо позицію інших членів НАТО, обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів і ухвалюємо остаточне рішення відповідно", – наголосив президент Туреччини.

Ердоган додав, що розгляне позицію інших членів Альянсу, а також стежитиме за розвитком подій і обговореннями стосовно цього.

"Це не те рішення, яке потрібно ухвалювати поспіхом", – сказав він.

12 вересня стало відомо, що Трамп у разі перемоги на виборах може запропонувати план завершення війни, який передбачає відмову України від вступу до НАТО.

24 вересня Єрмак повідомив, що вступ України до НАТО – це частина Плану перемоги, який Зеленський представить президенту США.

Читайте також: Глава МЗС Болгарії: НАТО буде у повній безпеці тільки тоді, коли там буде Україна