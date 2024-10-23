Эрдоган прибыл в Россию на саммит БРИКС – фото, видео

Реджеп Тайип Эрдоган с женой (Фото: Ilya Pitalev/EPA)

В среду, 23 октября, турецкая делегация во главе с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыла в российскую Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщило издание TRT Haber.

Турецкий президент проведет двусторонние встречи с главами государств и правительств-участников во время своего двухдневного визита. В аэропорту Казани Эрдогана встретили местные чиновники, дипломаты и посол Турции в России Танджу Билгич.

Турецкий президент примет участие в совместном фото с лидерами стран-членов БРИКС и приглашенных государств. Ожидается, что среди прочего Эрдоган проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди тем – региональные и глобальные проблемы, а также война на Ближнем Востоке.

Фото: Ilya Pitalev/EPA

Фото: Илия Питалев/EPA

Фото: Илия Питалев/EPA

Фото: Илия Питалев/EPA