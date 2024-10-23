Эрдоган прибыл в Россию на саммит БРИКС – фото, видео
Реджеп Тайип Эрдоган с женой (Фото: Ilya Pitalev/EPA)

В среду, 23 октября, турецкая делегация во главе с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыла в российскую Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщило издание TRT Haber.

Турецкий президент проведет двусторонние встречи с главами государств и правительств-участников во время своего двухдневного визита. В аэропорту Казани Эрдогана встретили местные чиновники, дипломаты и посол Турции в России Танджу Билгич.

Турецкий президент примет участие в совместном фото с лидерами стран-членов БРИКС и приглашенных государств. Ожидается, что среди прочего Эрдоган проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди тем – региональные и глобальные проблемы, а также война на Ближнем Востоке.

Эрдоган прибыл в Россию на саммит БРИКС – фото, видео
Фото: Ilya Pitalev/EPA
Эрдоган прибыл в Россию на саммит БРИКС – фото, видео
Фото: Илия Питалев/EPA
Эрдоган прибыл в Россию на саммит БРИКС – фото, видео
Фото: Илия Питалев/EPA
Эрдоган прибыл в Россию на саммит БРИКС – фото, видео
Фото: Илия Питалев/EPA
  • 2 сентября издание Bloomberg писало, что Турция официально попросила присоединиться к БРИКС несколько месяцев назад, "поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне традиционных западных союзников".
  • 20 сентября глава МИД страны Фидан заявил, что Турция не вступала бы в БРИКС, если бы ее взяли в Евросоюз.
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