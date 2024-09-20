Глава МИД Турции: Мы бы не вступали в БРИКС, если бы нас приняли в Евросоюз
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в штаб-квартире турецкого государственного информационного агентства Anadolu в Анкаре, заявил, что Турция не вступала бы в БРИКС, если бы ее приняли в Евросоюз. Его цитирует Turkish Minute.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"Если бы наша экономическая интеграция с Европейским Союзом закончилась членством, нам не пришлось бы искать альтернативы вроде БРИКС", – сказал Фидан.
Он подчеркнул, что Турция заинтересована в укреплении сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отметив, что глобальное партнерство важно для адаптации в условиях мира, который "становится все сложнее".
Также он добавил, что Турция имеет традицию формирования альянсов и активно участвует в различных региональных организациях экономического сотрудничества, таких как Черноморское экономическое сотрудничество и D-8 — группа развивающихся исламских стран.
- 2 сентября издание Bloomberg писало, что Турция официально попросила присоединиться к группе стран БРИКС несколько месяцев назад, "поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне традиционных западных союзников".
Читайте также: МИД Турции: Война должна завершиться на уважении к законным интересам украинцев