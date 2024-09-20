Глава МИД Турции: Мы бы не вступали в БРИКС, если бы нас приняли в Евросоюз

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан объяснил, почему его страна решила вступить в БРИКС

Хакан Фидан (Фото: ЕРА / URS FLUEELER)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в штаб-квартире турецкого государственного информационного агентства Anadolu в Анкаре, заявил, что Турция не вступала бы в БРИКС, если бы ее приняли в Евросоюз. Его цитирует Turkish Minute.

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"Если бы наша экономическая интеграция с Европейским Союзом закончилась членством, нам не пришлось бы искать альтернативы вроде БРИКС", – сказал Фидан.

Он подчеркнул, что Турция заинтересована в укреплении сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отметив, что глобальное партнерство важно для адаптации в условиях мира, который "становится все сложнее".

Также он добавил, что Турция имеет традицию формирования альянсов и активно участвует в различных региональных организациях экономического сотрудничества, таких как Черноморское экономическое сотрудничество и D-8 — группа развивающихся исламских стран.

2 сентября издание Bloomberg писало, что Турция официально попросила присоединиться к группе стран БРИКС несколько месяцев назад, "поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне традиционных западных союзников".

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