Bloomberg: Турция подала заявку на присоединение к БРИКС
Турция подала заявку на присоединение к блоку стран БРИКС, в которые входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, пытаясь построить альянсы за пределами Запада. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные неназванные источники, осведомленные о ситуации.
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Отмечается, что блок намерен обсудить расширение на саммите в России в октябре.
Собеседники журналистов говорят, что Турция была "разочарована отсутствием прогресса в стремлении присоединиться к ЕС". Турция якобы официально попросила присоединиться к группе стран БРИКС несколько месяцев назад, "поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне традиционных западных союзников".
По словам людей, говоривших на условиях анонимности, позиция администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в том, что геополитический центр тяготения смещается от развитых экономик.
Новый дипломатический толчок страны отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами многополярного мира, в то же время выполняя свои обязательства как ключевого члена Организации Североатлантического договора, заявили они.
Собеседники добавили, что заявка Турции также частично является результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Анкара поддерживала тесные связи с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Министерство иностранных дел и администрация президента Турции отказались от комментариев.
- 28 июля Эрдоган заявил, что его страна может "войти" в Израиль, как это было в прошлом в Ливии и Нагорном Карабахе. После этого МИД Израиля призвал мировых лидеров добиться исключения Турции из НАТО после заявления Эрдогана.
- В конце августа США предупредили Турцию о рисках санкций за поставку в Россию американской техники, которую можно использовать в военных целях. В 2024 году Турция значительно увеличила экспорт товаров двойного назначения в Россию или соседние страны-посредники (такие как Казахстан или Азербайджан).