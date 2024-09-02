Bloomberg: Турция подала заявку на присоединение к БРИКС

Собеседники журналистов утверждают, что одна из причин соответствующего шага – "разочарование" отсутствием прогресса на пути к ЕС

Реджеп Эрдоган (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Турция подала заявку на присоединение к блоку стран БРИКС, в которые входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, пытаясь построить альянсы за пределами Запада. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные неназванные источники, осведомленные о ситуации.

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Отмечается, что блок намерен обсудить расширение на саммите в России в октябре.

Собеседники журналистов говорят, что Турция была "разочарована отсутствием прогресса в стремлении присоединиться к ЕС". Турция якобы официально попросила присоединиться к группе стран БРИКС несколько месяцев назад, "поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне традиционных западных союзников".

По словам людей, говоривших на условиях анонимности, позиция администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в том, что геополитический центр тяготения смещается от развитых экономик.

Новый дипломатический толчок страны отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами многополярного мира, в то же время выполняя свои обязательства как ключевого члена Организации Североатлантического договора, заявили они.

Собеседники добавили, что заявка Турции также частично является результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Анкара поддерживала тесные связи с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Министерство иностранных дел и администрация президента Турции отказались от комментариев.