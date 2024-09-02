Bloomberg: Туреччина подала заявку на приєднання до БРІКС

Співрозмовники журналістів стверджують, що ода з причин відповідного кроку – "розчарування" відсутністю прогресу на шляху до ЄС

Реджеп Ердоган (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Туреччина подала заявку на приєднання до блоку країн БРІКС, куди входять Росія, Китай, Індія, ПАР та Бразилія, намагаючись побудувати альянси за межами Заходу. Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні неназвані джерела, обізнані із ситуацією.

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Зазначається, що блок збирається обговорити розширення на саміті в Росії в жовтні.

Співрозмовники журналістів кажуть, що Туреччина була "розчарована відсутністю прогресу в прагненні приєднатися до ЄС". Туреччина нібито офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС кілька місяців тому, "оскільки вона прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників".

За словами людей, що говорили на умовах анонімності, позиція адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана полягає в тому, що геополітичний центр тяжіння зміщується від розвинутих економік.

Новий дипломатичний поштовх країни відображає її прагнення розвивати зв’язки з усіма сторонами багатополярного світу, водночас виконуючи свої зобов’язання як ключового члена Організації Північноатлантичного договору, заявили вони.

Співрозмовники додали, що заявка Туреччини також частково є результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після того, як Анкара підтримувала тісні зв’язки з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Міністерство закордонних справ і адміністрація президента Туреччини відмовилися від коментарів.