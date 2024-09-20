Глава МЗС Туреччини: Ми б не вступали у БРІКС, якби нас взяли до Євросоюзу

Глава турецької дипломатії Хакан Фідан пояснив, чому його країна вирішила вступити у БРІКС

Хакан Фідан (Фото: ЕРА / URS FLUEELER)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, виступаючи у штаб-квартирі турецького державного інформаційного агентства Anadolu в Анкарі, заявив, що Туреччина не вступала б у БРІКС, якби її взяли до Євросоюзу. Його цитує Turkish Minute.

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"Якби наша економічна інтеграція з Європейським Союзом закінчилася членством, нам не довелося б шукати альтернативи на кшталт БРІКС", – сказав Фідан.

Він підкреслив, що Туреччина зацікавлена у зміцненні співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), зазначивши, що глобальне партнерство є важливим для адаптації в умовах світу, який "стає все складнішим".

Також він додав, що Туреччина має традицію формування альянсів і активно бере участь у різних регіональних організаціях економічного співробітництва, таких як Чорноморське економічне співробітництво та D-8 — група ісламських країн, що розвиваються.

2 вересня видання Bloomberg писало, що Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС кілька місяців тому, "оскільки вона прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників".

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