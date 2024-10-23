Ердоган прибув у Росію на саміт БРІКС. Зустрічали з короваєм – фото, відео

Реджеп Тайїп Ердоган із дружиною (Фото: Ilya Pitalev/EPA)

У середу, 23 жовтня, турецька делегація на чолі з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом прибула в російську Казань для участі у саміті БРІКС. Про це повідомило видання TRT Haber.

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Турецький президент проведе двосторонні зустрічі з главами держав і урядів-учасниць під час свого дводенного візиту. В аеропорту Казані Ердогана зустріли місцеві посадовці, дипломати та посол Туреччини в Росії Танджу Білгіч.

Турецький президент візьме участь у спільному фото з лідерами країн-членів БРІКС і запрошених держав. Очікується, що серед іншого Ердоган проведе перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед тем – регіональні та глобальні проблеми, а також війна на Близькому Сході.

Фото: Ilya Pitalev/EPA

Фото: Ilya Pitalev/EPA

Фото: Ilya Pitalev/EPA