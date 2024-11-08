Фон дер Ляйен общалась с Трампом об Украине
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что накануне имела телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в частности, относительно Украины. Об этом она заявила в ходе неформального саммита Европейского Союза в Будапеште.
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"Я имела возможность вчера поздравить Дональда Трампа по телефону. Мы обсудили среди прочего тему Украины и энергетические и безопасности вопросы. Это была краткая дискуссия по этим вопросам, и конечно я жду, чтобы развивать эти темы вместе", - рассказала фон дер Ляйен.
Она добавила, что Евросоюзу важно выстроить хорошие отношения с новой администрацией президента США с самого начала.
- 7 ноября 2024 года президент Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал разговор "прекрасным".
- Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.
- В тот же день Зеленский прокомментировал заявления Трампа о скором завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.