Фон дер Ляйен общалась с Трампом об Украине

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что накануне имела телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в частности, относительно Украины. Об этом она заявила в ходе неформального саммита Европейского Союза в Будапеште.

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"Я имела возможность вчера поздравить Дональда Трампа по телефону. Мы обсудили среди прочего тему Украины и энергетические и безопасности вопросы. Это была краткая дискуссия по этим вопросам, и конечно я жду, чтобы развивать эти темы вместе", - рассказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Евросоюзу важно выстроить хорошие отношения с новой администрацией президента США с самого начала.