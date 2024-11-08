Axios: К телефонному разговору Трампа с Зеленским присоединялся Маск

Как сообщает агентство, новые подробности разговора подчеркивают огромное влияние Маска на второй президентский срок Трампа

Илон Маск на предвыборном мероприятии Дональда Трампа (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

К телефонному разговору между новоизбранным лидером США Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским присоединялся американский бизнесмен Илон Маск; после переговоров украинский президент "слегка успокоился" из-за того, что услышал, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает агентство, новые подробности разговора подчеркивают огромное влияние Маска на второй президентский срок Трампа и создают неопределенность того, как Трамп будет подходить к вопросу поддержки Украины.

Согласно источникам, Трамп признал поддержку Маска в своей речи после победы, подчеркнув, что в администрации США к нему будут относиться хорошо. По словам авторов статьи, Маск, вероятно, также будет играть роль в правительстве Трампа.

В сентябре Трамп заявил о намерении создать правительственную комиссию по эффективности, которую возглавит Маск. Полная работа на государственной должности потребует от Маска передачи управления своими компаниями, но неполная должность не потребует таких изменений.

7 ноября президент Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал разговор "прекрасным".

Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.

В тот же день Зеленский прокомментировал заявления Трампа о скором завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.