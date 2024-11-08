Axios: К телефонному разговору Трампа с Зеленским присоединялся Маск
Илон Маск на предвыборном мероприятии Дональда Трампа (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

К телефонному разговору между новоизбранным лидером США Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским присоединялся американский бизнесмен Илон Маск; после переговоров украинский президент "слегка успокоился" из-за того, что услышал, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает агентство, новые подробности разговора подчеркивают огромное влияние Маска на второй президентский срок Трампа и создают неопределенность того, как Трамп будет подходить к вопросу поддержки Украины.

Согласно источникам, Трамп признал поддержку Маска в своей речи после победы, подчеркнув, что в администрации США к нему будут относиться хорошо. По словам авторов статьи, Маск, вероятно, также будет играть роль в правительстве Трампа.

В сентябре Трамп заявил о намерении создать правительственную комиссию по эффективности, которую возглавит Маск. Полная работа на государственной должности потребует от Маска передачи управления своими компаниями, но неполная должность не потребует таких изменений.

Читайте также
Фон дер Ляйен общалась с Трампом об Украине
Илон МаскВладимир Зеленскийвойнадональд трамп