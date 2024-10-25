WSJ: Маск регулярно веде таємні розмови з Путіним з кінця 2022 року

Як пише WSJ, уряду США це не подобається, але він стоїть перед дилемою, адже дуже залежить від технологій Маска

Ілон Маск. Фото: EPA

Американський мільярдер Ілон Маск підтримує регулярні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним з кінця 2022 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних співрозмовників серед чинних і колишніх посадовців із США, Євросоюзу та Росії.

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За їхніми словами, розмови Маска з Путіним стосуються "особистих тем, бізнесу та геополітичного напруження".

Так, одного разу Путін попросив Маска уникати активації Starlink на Тайвані в якості "послуги" китайському лідеру Сі Цзіньпіну, повідомили WSJ двоє співрозмовників.

Як пише WSJ, знання про контакти Маска з Кремлем, "здається, є секретом уряду". Кілька чиновників Білого дому сказали, що не знали про них.

Одна людина, обізнана з розмовами, сказала, що американський уряд стоїть перед дилемою, оскільки він дуже залежить від технологій мільярдера. SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки, і це компанія, на яку NASA покладається, щоб транспортувати астронавтів до та з Міжнародної космічної станції.

"Їм це не подобається", – сказав співрозмовник, маючи на увазі контакти Маска і Путіна.

Маск не відповів журналістам на запити про коментарі. Також мільярдер назвав критику з деяких сторін про те, що він став апологетом Путіна, "абсурдом" і сказав, що його компанії "зробили для підриву Росії більше, ніж будь-хто".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що єдине спілкування з Маском – це одна телефонна розмова, під час якої вони з Путіним обговорювали "космос, а також поточні та майбутні технології". Те саме казав і сам Маск в жовтні 2022-го.