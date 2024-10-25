WSJ: Маск регулярно веде таємні розмови з Путіним з кінця 2022 року
Американський мільярдер Ілон Маск підтримує регулярні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним з кінця 2022 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних співрозмовників серед чинних і колишніх посадовців із США, Євросоюзу та Росії.
За їхніми словами, розмови Маска з Путіним стосуються "особистих тем, бізнесу та геополітичного напруження".
Так, одного разу Путін попросив Маска уникати активації Starlink на Тайвані в якості "послуги" китайському лідеру Сі Цзіньпіну, повідомили WSJ двоє співрозмовників.
Як пише WSJ, знання про контакти Маска з Кремлем, "здається, є секретом уряду". Кілька чиновників Білого дому сказали, що не знали про них.
Одна людина, обізнана з розмовами, сказала, що американський уряд стоїть перед дилемою, оскільки він дуже залежить від технологій мільярдера. SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки, і це компанія, на яку NASA покладається, щоб транспортувати астронавтів до та з Міжнародної космічної станції.
"Їм це не подобається", – сказав співрозмовник, маючи на увазі контакти Маска і Путіна.
Маск не відповів журналістам на запити про коментарі. Також мільярдер назвав критику з деяких сторін про те, що він став апологетом Путіна, "абсурдом" і сказав, що його компанії "зробили для підриву Росії більше, ніж будь-хто".
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що єдине спілкування з Маском – це одна телефонна розмова, під час якої вони з Путіним обговорювали "космос, а також поточні та майбутні технології". Те саме казав і сам Маск в жовтні 2022-го.
- У жовтні 2022 року Маск запропонував своє "бачення" закінчення російсько-української війни, згідно з яким Україні треба відмовитися від Криму та не вступати до НАТО.
- Зеленський у відповідь зробив опитування: який Ілон Маск вам подобається більше – який підтримує Росію чи Україну. Також Маска розкритикувала низка політиків та дипломатів. Наприклад, тодішній посол у Німеччині Андрій Мельник послав його до дідька.
- Британська газета The Guardian тоді писала, що Маск говорив безпосередньо з Путіним перед тим, як опублікувати свій "мирний план" із визнанням російської анексії територій України. Але сам Маск спростував це.