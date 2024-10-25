WSJ: Маск регулярно ведет тайные разговоры с Путиным с конца 2022 года
Американский миллиардер Илон Маск поддерживает регулярные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным с конца 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников среди действующих и бывших чиновников из США, Евросоюза и России.
По их словам, разговоры Маска с Путиным касаются "личных тем, бизнеса и геополитического напряжения".
Так, однажды Путин попросил Маска избегать активации Starlink на Тайване в качестве "услуги" китайскому лидеру Си Цзиньпину, сообщили WSJ двое собеседников.
Как пишет WSJ, знание о контактах Маска с Кремлем, "кажется, является секретом правительства". Несколько чиновников Белого дома сказали, что не знали о них.
Один человек, осведомленный о разговорах, сказал, что американское правительство стоит перед дилеммой, поскольку оно очень зависит от технологий миллиардера. SpaceX запускает на орбиту жизненно важные спутники национальной безопасности, и это компания, на которую NASA полагается, чтобы транспортировать астронавтов на и с Международной космической станции.
"Им это не нравится", – сказал собеседник, имея в виду контакты Маска и Путина.
Маск не ответил журналистам на запросы о комментариях. Также миллиардер назвал критику с некоторых сторон о том, что он стал апологетом Путина, "абсурдом" и сказал, что его компании "сделали для подрыва России больше, чем кто-либо".
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что единственное общение с Маском – это один телефонный разговор, во время которого они с Путиным обсуждали "космос, а также текущие и будущие технологии". То же самое говорил и сам Маск в октябре 2022-го.
- В октябре 2022 года Маск предложил свое "видение" окончания российско-украинской войны, согласно которому Украине нужно отказаться от Крыма и не вступать в НАТО.
- Зеленский в ответ создал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину. Также Маска раскритиковали ряд политиков и дипломатов. Например, тогдашний посол в Германии Андрей Мельник послал его к черту.
- Британская газета The Guardian тогда писала, что Маск говорил непосредственно с Путиным, прежде чем опубликовать свой "мирный план" с признанием российской аннексии территорий Украины. Но сам Маск опроверг это.