Трамп назвав ім'я свого радника з нацбезпеки у майбутній адміністрації
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що у його майбутній адміністрації радником з національної безпеки буде конгресмен Майк Волтц. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth.
"Майк – перший зелений берет [ветеран Сил спеціальних операцій], обраний до Конгресу, а раніше він працював у Білому домі та Пентагоні. Майк служив у Силах спеціальних операцій армії США впродовж 27 років, де він неодноразово брав участь у бойових діях, за що був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема двома за доблесть...", – написав майбутній президент США.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Волтц закликав адміністрацію демократа Джо Байдена надати Києву більше зброї, аби допомогти відкинути сили РФ.
Проте вже у жовтні 2024-гоВолтц сказав, що має бути переоцінка цілей Штатів в Україні: "Чи це в інтересах Америки, чи збираємося ми вкладати час, ресурси, які нам зараз дуже потрібні в Тихому океані?"
Під час роботи у Конгресі Волтц спочатку підтримував законопроєкти з допомогою Україні й навіть приїздив до Києва у складі делегацій, але вже у квітні 2024 року він голосував проти додаткового фінансування на $60 млрд.
"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилась. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", – заявляв тоді політик.
Водночас він заявляв, що в адміністрації Байдена немає стратегії щодо війни РФ проти України, а також критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, за недостатні санкції проти енергетичного сектору РФ.
Серед іншого, Волтц висловлювався проти вступу України до НАТО, оскільки це б нібито втягнуло США у війну з Росією, а Україна буцімто зараз не здатна зробити внесок у колективну безпеку союзників.
Також конгресмен ставив питання про те, як відбувається нагляд за наданою Україні зброєю, і чи не потрапляє вона після перетину кордону на чорний ринок. Проте у травні 2022 року критикував чинного президента США за неготовність надати Україні далекобійні ракети для ударів по РФ.
- Напередодні призначення Волтца анонсували Reuters та Голос Америки. The New York Times анонсував призначення сенатора Марко Рубіо держсекретарем у майбутній адміністрації.
- Bloomberg заявив, що старший син Трампа не обійматиме офіційної посади у майбутній адміністрації свого батька, а натомість приєднається до компанії венчурного капіталу.