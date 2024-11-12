Трамп назвав ім'я свого радника з нацбезпеки у майбутній адміністрації

Майк Волтц (Фото: EPA / AARON SCHWARTZ)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що у його майбутній адміністрації радником з національної безпеки буде конгресмен Майк Волтц. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth.

"Майк – перший зелений берет [ветеран Сил спеціальних операцій], обраний до Конгресу, а раніше він працював у Білому домі та Пентагоні. Майк служив у Силах спеціальних операцій армії США впродовж 27 років, де він неодноразово брав участь у бойових діях, за що був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема двома за доблесть...", – написав майбутній президент США.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Волтц закликав адміністрацію демократа Джо Байдена надати Києву більше зброї, аби допомогти відкинути сили РФ.

Проте вже у жовтні 2024-гоВолтц сказав, що має бути переоцінка цілей Штатів в Україні: "Чи це в інтересах Америки, чи збираємося ми вкладати час, ресурси, які нам зараз дуже потрібні в Тихому океані?"

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Під час роботи у Конгресі Волтц спочатку підтримував законопроєкти з допомогою Україні й навіть приїздив до Києва у складі делегацій, але вже у квітні 2024 року він голосував проти додаткового фінансування на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилась. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", – заявляв тоді політик.

Водночас він заявляв, що в адміністрації Байдена немає стратегії щодо війни РФ проти України, а також критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, за недостатні санкції проти енергетичного сектору РФ.

Серед іншого, Волтц висловлювався проти вступу України до НАТО, оскільки це б нібито втягнуло США у війну з Росією, а Україна буцімто зараз не здатна зробити внесок у колективну безпеку союзників.

Також конгресмен ставив питання про те, як відбувається нагляд за наданою Україні зброєю, і чи не потрапляє вона після перетину кордону на чорний ринок. Проте у травні 2022 року критикував чинного президента США за неготовність надати Україні далекобійні ракети для ударів по РФ.

Напередодні призначення Волтца анонсували Reuters та Голос Америки. The New York Times анонсував призначення сенатора Марко Рубіо держсекретарем у майбутній адміністрації.

Bloomberg заявив, що старший син Трампа не обійматиме офіційної посади у майбутній адміністрації свого батька, а натомість приєднається до компанії венчурного капіталу.