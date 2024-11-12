Трамп назвал имя своего советника по нацбезопасности в будущей администрации

Майк Уолтц (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что в его будущей администрации советником по национальной безопасности будет конгрессмен Майк Уолтц. Об этом политик написал в своей соцсети Truth.

"Майк – первый зеленый берет [ветеран Сил специальных операций], избранный в Конгресс, а ранее он работал в Белом доме и Пентагоне. Майк служил в Силах специальных операций армии США на протяжении 27 лет, где он неоднократно участвовал в боевых действиях, за что он был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в том числе двумя за доблесть...", – написал будущий президент США.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Уолтц призвал администрацию демократа Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь отбросить силы РФ.

Однако уже в октябре 2024-гоУолтц сказал, что должна быть переоценка целей Штатов в Украине: "Это ли в интересах Америки, собираемся ли мы вкладывать время, ресурсы, которые нам сейчас очень нужны в Тихом океане?"

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Во время работы в Конгрессе Уолтц сначала поддерживал законопроекты с помощью Украины и даже приезжал в Киев в составе делегаций, но уже в апреле 2024 года он голосовал против дополнительного финансирования на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", – заявлял тогда политик.

Вместе с тем, он заявлял, что у администрации Байдена нет стратегии в отношении войны РФ против Украины, а также критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, за недостаточные санкции против энергетического сектора РФ.

Среди прочего, Уолтц высказывался против вступления Украины в НАТО, поскольку это якобы вовлекло США в войну с Россией, а Украина якобы сейчас не способна внести вклад в коллективную безопасность союзников.

Также конгрессмен задавал вопрос о том, как происходит надзор за предоставленным Украине оружием, и не попадает ли оно после пересечения границы на черный рынок. Однако в мае 2022 года критиковал действующего президента США за неготовность предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов по РФ.

В преддверии назначения Волтца анонсировали Reuters и Голос Америки. The New York Times анонсировал назначение сенатора Марко Рубио госсекретарем в будущей администрации.

Bloomberg заявил, что старший сын Трампа не будет занимать официальную должность в будущей администрации своего отца, а присоединится к компании венчурного капитала.