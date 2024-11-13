Трамп избрал министра обороны. Им станет ведущий Fox News и ветеран США Пит Хексет

В 2017 году Хексет рассматривался как возможный кандидат на должность министра по делам ветеранов США в тогдашней администрации Трампа

Пит Гегсет (Фото: ЕРА/ALBIN LOHR-JONES)

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить на должность министра обороны ведущего республиканского телеканала Fox News и ветерана американской национальной гвардии Пита Хексета. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

"Для меня большая честь объявить, что я утвердил Пита Хексета на должность Министра обороны в моем Кабинете. Пит провел всю свою жизнь как воин за войско и за страну. Пит жесткий, умный и искренне верит в тезис "Америка превыше всего. С Питом во главе, враги Америки должны быть начеку – наша армия снова будет великой, и Америка никогда не отступит", – говорится в сообщении Трампа.

Хексет является ветераном Национальной гвардии США и служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо, Куба. Он известен своими консервативными взглядами. В 2017 году Хексет рассматривался как возможный кандидат на должность министра по делам ветеранов США в тогдашней администрации Трампа.

Относительно Украины его позиция достаточно скептическая: он утверждает, что, несмотря на важность ситуации, она не должна омрачать внутренние проблемы США, такие как уровень преступности, инфляция и вопросы безопасности на границе.

Хексет неоднократно подчеркивал, что поддержка Украины не должна быть приоритетом для американской политики, поскольку, прежде всего, необходимо решить проблемы внутри страны.

Bloomberg 12 ноября заявил, что старший сын Трампа не будет занимать официальную должность в будущей администрации своего отца, а присоединится к компании венчурного капитала.

В тот же день Трамп заявил, что в его будущей администрации советником по национальной безопасности будет конгрессмен Майк Уолтц.