Трамп избрал министра обороны. Им станет ведущий Fox News и ветеран США Пит Хексет
Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить на должность министра обороны ведущего республиканского телеканала Fox News и ветерана американской национальной гвардии Пита Хексета. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
"Для меня большая честь объявить, что я утвердил Пита Хексета на должность Министра обороны в моем Кабинете. Пит провел всю свою жизнь как воин за войско и за страну. Пит жесткий, умный и искренне верит в тезис "Америка превыше всего. С Питом во главе, враги Америки должны быть начеку – наша армия снова будет великой, и Америка никогда не отступит", – говорится в сообщении Трампа.
Хексет является ветераном Национальной гвардии США и служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо, Куба. Он известен своими консервативными взглядами. В 2017 году Хексет рассматривался как возможный кандидат на должность министра по делам ветеранов США в тогдашней администрации Трампа.
Относительно Украины его позиция достаточно скептическая: он утверждает, что, несмотря на важность ситуации, она не должна омрачать внутренние проблемы США, такие как уровень преступности, инфляция и вопросы безопасности на границе.
Хексет неоднократно подчеркивал, что поддержка Украины не должна быть приоритетом для американской политики, поскольку, прежде всего, необходимо решить проблемы внутри страны.
- Bloomberg 12 ноября заявил, что старший сын Трампа не будет занимать официальную должность в будущей администрации своего отца, а присоединится к компании венчурного капитала.
- В тот же день Трамп заявил, что в его будущей администрации советником по национальной безопасности будет конгрессмен Майк Уолтц.