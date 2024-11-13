Маск и Рамасвами возглавят новый департамент в администрации Трампа

Трамп пообещал, что к 4 июля 2026 года страна получит более эффективное правительство с меньшей бюрократией и расходами

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении бизнесменов Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового департамента повышения эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE) в своей администрации. Об этом заявил сам Трамп и его переходная администрация в соцсетях.

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"Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент правительственной эффективности", – сказал американский лидер.

Трамп пообещал, что к 4 июля 2026 года, когда США отметят 250-летие независимости, страна получит более эффективное правительство с меньшей бюрократией и расходами.

Илон Маск (Фото: ЕРА/SARAH YENESEL)

"Департамент правительственной эффективности будет давать советы и рекомендации за пределами правительства, а также будет сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением для проведения широкомасштабных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к невиданному ранее управлению государством", – говорится в сообщении.

Маск и Рамасвами поддерживают идею более рационального использования государственных ресурсов и являются открытыми сторонниками реформ в госуправлении.

Вовек Рамасвами (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

25 августа 2023 года Рамасвами, который выдвигался на пост президента США, выступил против помощи Украине, поскольку это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны действительно будет лучше для Украины".

28 августа он заявил, что в случае избрания признает право России на оккупированные территории Украины, а также блокирует вступление Киева в НАТО.

9 ноября Рамасвами назвал президента Зеленского "нацистом".