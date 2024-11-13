Трамп обрав Джона Реткліффа новим главою ЦРУ: що про нього відомо

Джон Реткліфф (Фото: ЕРА/GABRIELLA DEMCZUK)

Колишній директор Національної розвідки США Джон Реткліфф очолить Центральне розвідувальне управління країни в адміністрації обраного президента Дональда Трампа. Про це повідомили у його перехідній адміністрації.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Радий повідомити, що колишній директор Національної розвідки Джон Реткліфф обійме посаду директора ЦРУ. Він завжди був борцем за правду і чесність з американським народом", – заявив Трамп.

Реткліфф обіймав посаду директора Національної розвідки США у 2020–2021 роках за адміністрації Трампа. Відомий своїми консервативними поглядами, він був рішучим прихильником політики Трампа і неодноразово висловлювався на підтримку жорсткої позиції щодо Китаю та обережного підходу до питань міжнародної безпеки.

У 2023 році адвокати Трампа намагалися заблокувати свідчення Реткліффа перед федеральним великим журі в межах розслідування спеціального прокурора щодо втручання у президентські вибори після 2020 року. Однак Реткліфф все ж дав свідчення у квітні 2023 року.

Також Реткліфф був одним із найбільших критиків генерального прокурора Роберта Мюллера, який вів розслідування щодо російського втручання у вибори 2016 року.

Bloomberg 12 листопада заявив, що старший син Трампа не обійматиме офіційної посади у майбутній адміністрації свого батька, а натомість приєднається до компанії венчурного капіталу.

Того самого дня Трамп заявив, що у його майбутній адміністрації радником з національної безпеки буде конгресмен Майк Волтц.

Трамп вирішив призначити на посаду міністра оборони ведучого республіканського телеканалу Fox News та ветерана американської Національної гвардії Піта Гегсета.